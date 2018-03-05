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За скоєння розбійного нападу затримали 3 неповнолітніх

Опубликовано 07 Мар 2018

2217974513На початку грудня 2017 року три хлопця напали на 56-річного перехожого. Зловмисники жорстоко побили чоловіка, забрали старенький мобільний телефон й 100 гривень та кинули лежати на землі.

Постраждалого у важкому стані привезли до місцевої лікарні. Бригаду швидкої допомоги викликали небайдужі перехожі, коли побачили чоловіка, який лежав вночі посеред вулиці. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та тривалий час лікувався.

На місце одразу були направлені співробітники сектору кримінальної поліції Центрального відділу.

Поліцейські опитали мешканців прилеглих будинків, відпрацювали район, однак відразу знайти зловмисників не вдалося.

Впродовж двох місяців співробітники поліції проводили ряд оперативно-розшукових заходів та встановили всіх трьох нападників  13, 14 та 17 років.

Підлітки пояснили, що вирішили напасти на чоловіка заради грошей. Раніше до кримінальної відповідальності підозрювані не притягувались.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.

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