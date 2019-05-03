За використання забороненої символіки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність

Напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поліція Донеччини закликає громадян дотримуватися закону, не провокувати конфлікти та з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки. На порушення громадського порядку, в тому числі носіння забороненої символіки, поліцейські реагуватимуть згідно з чинним законодавством.

8 та 9 травня поліція Донецької області працюватиме в посиленому режимі. Завдання поліцейських – забезпечити публічну безпеку під час вшанування героїв війни.

Нагадуємо, згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції.

За порушення норм закону передбачена кримінальна відповідальність за ст. 436-1 Кримінального кодексу України – від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Також заборонене публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення. Відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

Однак заборона не поширюється на низку випадків використання цієї символіки, зокрема якщо її зображено на оригіналах бойових знамен, а також державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв’язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними.