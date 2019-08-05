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Забіг «Шаную воїнів – біжу за героїв України!»

Опубликовано 26 Авг 2019

5rehthПравоохоронці разом із маріупольцями приєдналися до Всеукраїнської акції та вчора вранці пробігли 2 кілометри, присвятивши забіг всім загиблим захисникам, які ціною власного життя відстоювали цілісність України.

Старт масового забігу відбувся біля підземного переходу о 10 годині ранку. Всі небайдужі маріупольці разом пробігли двокілометрову відстань.

Із задоволенням до акції приєдналися керівник поліції Маріуполя Сергій Бичін, поліцейські особового складу та ГУНП в Донецькій області.

Ми пам’ятаємо героїв та вдячні кожному з них за нашу вільну Україну!

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