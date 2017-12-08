Заборона використання феєрверків

Від сьогодні, 9 грудня, у місті починають працювати спеціально створені групи, які будуть перевіряти місця незаконного продажу піротехніки.

Нагадаємо, що згідно з рішенням маріупольської міської ради, яке було прийняте у 2014 року про заборону використання піротехнічних виробів у зоні проведення антитерористичної операції.

Згідно із законодавством України, продавати піротехніку можуть тільки спеціалізовані магазини з відповідними документами, продавці яких повинні пройти спеціальний курс з навчання і мати відповідний допуск до продажу таких виробів.

«В період проведення Новорічних свят, були створені спеціальні групи, які з метою попередження незаконної торгівельної діяльності піротехніки, перевіряють можливі місця продажу піротехнічних виробів. Особливу увагу приділено магазинам та ринкам», — повідомив зам. начальника Центрального відділу поліції Володимир Журавльов.

За фактом порушення будуть накладені адміністративні матеріали зі ст.195-6. (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.