Зачиніть вікно – збережіть життя своїй дитині

На Донеччині через неуважність дорослих у реанімації опинився хлопчик віком 1,4 роки. Малюк у важкому стані. Поліція нагадує, як захистити дітей від падіння з вікон.

Нещасний випадок стався днями у Маріуполі. Дитина знаходилася у кімнаті з мамою та її знайомою, яка наглядала за хлопчиком. Жінка відкрила вікно, тримаючи дитину однією рукою та на мить відвернулася. У цей час малюк вислизнув з рук та разом з москітною сіткою випав з вікна другого поверху. Хлопчик отримав численні травми.

В цьому році така подія сталася вперше. У 2018 році від падіння з вікон постраждали 8 дітей, з них одна дитина загинула. В усіх випадках дорослі залишили малечу без нагляду.

Найчастіше причинами травмування дітей стають три міфи:

«Малюк не встигне випасти за хвилину». Насправді, щоб втратити найдорожчу людину, достатньо секунди неуваги. Дитину не слід випускати з поля зору ані на мить. Навіть якщо вона зайнята іграшкою в дальньому кутку кімнати.

«Москітна сітка врятує». Сітка призначена для комах, не для захисту дітей. Якою б маленькою не була дитина, її вагу сітка не витримає. Не варто також сподіватися, що вона сильно сповільнить швидкість падіння: на жаль, практика показує, що сітка не рятує при «польоті» ані з сьомого, ані з другого поверху.

«Дитина вже доросла, вона не випаде». Навіть якщо донечці 6 років, і вона знає про загрозу відкритих вікон, це не гарантує стовідсоткової безпеки. Зафіксовані випадки, коли діти, виглядаючи маму з вікна, не втримували рівновагу і травмувалися.

Прості правила, які врятують життя вашій дитині:

- приберіть меблі від вікон

- пояснить дитині, що залізати на підвіконня дуже небезпечно. Обов’язково розтлумачте, чому саме

- ніколи ні на хвилину не залишайте дитину без нагляду в кімнаті з відчиненим або незахищеним вікном

- встановіть на вікна замки або блокіратори

- захистить вікна решітками (наприклад, вставними)

- не дозволяйте дитині гратися на підвіконні

- пам’ятайте – москітна сітка не втримає дитину!