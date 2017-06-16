Задержан бывший «спецназовец ДНР», который приехал в Мариуполь на работу

Дончанин с оружием в руках охранял помещение Донецкой ОГА. В Мариуполь приехал на заработки, но по дороге на работу его остановил наряд правоохранителей. Имеющиеся базы МВД помогли установить причастность прохожего к незаконным вооруженным формированиям.

«В течение полугода был безработный, а потому, когда родственник предложил вступить в ряды«ополчения» за деньги, согласился», — начинает разговор задержанный. Мужчина признается, что условия были более чем лояльны. Делать почти ничего не надо было, а зарплату платили нормальную. За 2,5 месяца он получил 12 000 гривен.

К командованию его привел тот самый родственник. В кабинете руководства они обсудили дальнейшие условия и уже на следующий день «боец» начал службу в «Первой отдельной роте специального назначения Республиканской гвардии» в должности «стрелок».

Новобранцу выдали форму, а спустя месяц автомат. Стоит отметить, что никаких спецкурсов по получению навыков владения оружием он не проходил.

Чуть больше чем через два месяца мужчина вышел из рядов так называемой «ДНР». «Понял, что это не мое, не поддерживаю этого и больше не могу смотреть на это», — говорит он. Чтобы не наткнуться на месть боевиков, придумал, что у него больная тетя и требует круглосуточного ухода. Сначала руководство пригрозило заточением в ​​подвале, но через некоторое время согласилось отпустить без наказания.

Житель снова вернулся на стройку, ездил в командировку в РФ, а затем перешел на работу к своему товарищу в Мариуполе.

По дороге на смену его остановил наряд полиции для установления личности. Во время стандартной процедуры проверки по имеющимся базам данных и выяснились интересные факты из его биографии.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.5 ст.260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.