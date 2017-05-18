Задержан мариуполец, который 2 года находился в международном розыске

В 2015 году в «мужском» разговоре злоумышленник схватил ружье и выстрелил оппоненту в ногу. Понимая, что полицейские имеют на руках его приметы и буквально идут по его следам, подследственный бежал за границу. Вернувшись домой, разыскиваемый шел по улице, когда его остановил патруль.

В мае два года назад визитеры развлекательного заведения в Левобережном районе Мариуполя не справились с эмоциями и из-за одного неосторожного слова подрались. Злоумышленник в конфликте уступил, а потому вернулся домой, взял ружье и вернулся в кафе. Вызвав оппонента на разговор, без лишних слов спустил курок.

Конфликт произошел около 2-х ночи, а утром следующего дня злоумышленник уже был за пределами области.

За два месяца полицейские установили круг дружеских и родственных связей, проверили все места вероятного его появления. Когда стало понятно, что разыскиваемый «засел» в соседнем государстве и устроился на работу, розыскники инициировали объявление дебошира в международный розыск с целью продолжения начатого уголовного производства. В то же время с поля зрения правоохранителей не исчез ни один человек, который мог здесь, дома, скрыть его в случае возвращения.

Сразу по возвращении во время прогулки в Мариуполе разыскиваемый был остановлен нарядом правоохранителей. При проверке документов и выяснилась «интересная» биография прохожего.

В настоящее время он задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по ч.4 ст.296 «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений» Уголовного кодекса Украины возобновлено. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.