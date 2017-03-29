Задержан мариупольский полицейский, который занимался сбытом наркотиков

Сотрудниками управления внутренней безопасности в Донецкой области при содействии руководства ГУНП в Донецкой области совместно с бойцами спецподразделения «КОРД» задержан работник Центрального отдела полиции, который в течение определенного времени занимался сбытом наркотического вещества.

В феврале 2017 года сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Донецкой области была получена оперативная информация, что один из сотрудников Центрального отдела полиции, мужчина 1988 года рождения, занимается сбытом наркотических веществ.

С целью документирования его преступной деятельности информация была передана в Управление внутренней безопасности в Донецкой области.

По данному факту прокуратурой Донецкой области было начато уголовное производство по ст. 307 ч. 2 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В результате следственно-оперативных мероприятий правоохранителями было собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого к незаконному обороту наркотических средств. Задокументировано несколько фактов сбыта марихуаны, а также установлен канал поступления наркотического вещества в Донецкую область из Запорожской области.

Злоумышленник был задержан в Запорожской области при продаже марихуаны. Проведено несколько обысков, во время которых изъято наркотическое вещество и денежные средства, полученные от его реализации.

Напомним, ранее заместитель главы Нацполиции — начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин подчеркнул, что выявление фактов нарушения правоохранителями закона является процессом очищения рядов полиции, и руководство полиции Донецкой области и в дальнейшем будет оказывать всяческую поддержку контролирующим службам в выявлении и документировании таких позорных фактов.

Всего с начала года из органов полиции Донецкой области по отрицательным мотивам было уволено 29 сотрудников. Из них по подозрению в совершении уголовных правонарушений уже уволены 3 человек и еще относительно 3-х — продолжается служебное расследование.