Задержан мужчина, который убил одного соседа и ранил второго

Причина конфликта, произошедшего сегодня ночью в многоэтажке Левобережья — слишком громкая музыка. Дважды сделав замечание гостям квартиры, в которой праздновали день рождения, на третий раз мужчина не выдержал, взял нож и снова поднялся этажом выше. Результатом ссоры стало открытое уголовное производство по факту убийства.

Сообщение в полицию поступило в 3 часа ночи от жительницы, которая рассказала, что неизвестный ударил ножом ее брата, а на лестничной площадке высотки находится труп его друга.

Полицейские Левобережного отделения полиции выяснили, что раненный гостил у убитого. Вместе со своими женами они праздновали день рождения хозяйки квартиры. Во время застолья к ним несколько раз заходил сосед с нижнего этажа, которому мешала музыка. Когда на очередное замечание хозяин и гость ответили пинками, злоумышленник достал нож, который прихватил с собой из кухни. 5 ударов стали причиной смерти одного из товарищей, второй от одного удара оказался на больничной койке.

Подозреваемого правоохранители застали дома, орудие убийства — нож — изъят в качестве вещественного доказательства. Он поясняет, что просто не выдержали нервы.

Мужчине 36 лет, к уголовной ответственности он раньше не привлекался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 «Покушение на убийство двух или более лиц» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.