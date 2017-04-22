Задержан мужчина, который во время семейных ссор брался за нож

Впервые конфликт случился неделю назад во время распития алкоголя и закончился проникающим ножевым ранением сына. Тогда по решению суда злоумышленнику была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, он вернулся домой, а после выздоровления сына во время очередного застолья снова схватился за нож. На этот раз ранение оказалось смертельным.

По факту убийства в полицию обратился сам подследственный 1964 года рождения. На место происшествия выехали сотрудники Левобережного отделения полиции. Заявитель и убитый были хорошо известны правоохранителям. Недавно полицейские документировали причинение телесных повреждений по указанному адресу, а участниками уголовного процесса были эти же лица. Не изменились даже обстоятельства совершения преступления, только последствия стали другими.

Оказалось, что потерпевший в тот раз получил проникающее ножевое ранение в сердце, но тяга к алкоголю победила, и на 5-е сутки лечения он бежал из медучреждения. Дома его ждал отец, который и уложил сына на больничную койку. Эта семья ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным и не имеет официального источника дохода.

Шумные застолья начались снова. Во время очередного празднования между мужчинами в очередной раз возник конфликт. Схватив со стола нож, старший член семьи единожды ударил младшего. Последний скончался на месте.

Нож изъят. Открыто уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы.