Задержан мужчина по подозрению в развращении маленькой девочки

Вчера днем на 102 позвонил местный житель, который сообщил, что видит, как на пляже в Левобережном районе взрослый мужчина средних лет совершает развратные действия с маленькой девочкой. На место немедленно выехали правоохранители. Подозреваемый задержан и доставлен в отделение полиции.

Тревожное сообщение оператор колл-центра 102 полиции Донетчины за считанные секунды передала диспетчерам, те, в свою очередь, — нарядам полиции. Уже через несколько минут на месте происшествия были патрульные и полицейские. Сейчас со злоумышленником работает следственно-оперативная группа полиции, а с девушкой — полицейские из отдела ювенальной превенции.

По предварительным данным, девочка 2008 года рождения, в то время, пока родители были на работе, пошла гулять сама и спустилась к морю. Там к ней подошел мужчина и предложил пойти с ним. Девочка отказалась, тогда он взял ее на руки, отнес к лавочке и посадил себе на руки.

Эту картину увидел прохожий, который сразу позвонил на 102. Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полиция Донецкой области призывает родителей не оставлять своих маленьких детей в одиночестве в период каникул, и обращаются к гражданам с просьбой сообщать о детях, которые сами гуляют по улице, попрошайничают, и об опасных ситуациях, когда ребенок может стать жертвой правонарушения.