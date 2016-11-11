Задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

45-летний житель Левобережного района совершил преступление недалеко от собственного дома. Он трижды судимый за аналогичные правонарушения и поясняет свои действия болезнью. Имеет ли задержанный психические расстройства и сколько жертв на его счету — установит следствие и соответствующие экспертизы.

Над установлением местонахождения злоумышленника работал весь личный состав местной полиции и патрульные. Действовать нужно было быстро, чтобы предупредить появление новых потерпевших. Немедленно был обработан квадрат совершения преступления, оперативники проводили поквартирный и подворовой обход на прилегающей территории. Ориентировку с приметами разыскиваемого получили пешие и автонаряды полиции, которые заступили на обеспечение правопорядка, сотрудники, несущие службу на блокпостах, и постах по надзору дорожного движения.

С помощью потерпевшей был составлен фоторобот предполагаемого преступника, правоохранители тщательно проверяли каждого, кто был похож на него.

В течение 24 часов подозреваемый был задержан. В феврале 2016 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование.

За «мишенью» следил вблизи учебного заведения, ища ту девочку, которая будет возвращаться домой одна. Когда жертва была выбрана, преследовал ее до подъезда, заскочил следом и пригрозил расправой, если закричит. Для доведения плана до конца мужчина повел несовершеннолетнюю на самый высокий этаж, а спустя 10 минут убежал.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч.3 ст.153 «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней или малолетнего, или повлекшее особо тяжкие последствия» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Изъяты вещественные доказательства — нож и одежда.