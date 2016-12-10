Задержан убийца кочегара, тело которого было найдено на территории детсада

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли сотрудники детского сада, которые и вызвали правоохранителей. Причинами убийства стали попытки потерпевшего привлечь товарища к труду. Его настойчивость в этом надоела злоумышленнику, а 5 ударов молотком умерили навсегда. Сейчас мужчина задержан, орудие причинения смертельных повреждений изъято.

Как рассказал руководитель полиции Кальмиусского района Валентин Попов, менее чем через час после полученного сообщения о обнаружен труп правоохранители уже имели на руках данные о личности предполагаемого убийцы, а в конце дня он уже был задержан. Сразу после убийства он пришел к себе домой, снял окровавленные вещи и уехал в другой район города. Пока мужчина употреблял спиртное и обдумывал свою дальнейшую жизнь, правоохранители отрабатывали круг его знакомых и проверяли любую информацию, которая поступала к ним о возможном его местонахождении. Вечером, по возвращении домой, обидчика уже ждали оперативники.

Оказалось, что мужчины жили по соседству в дачных кооперативах на территории поселка Старый Крым. Потерпевший работал кочегаром в котельной детского сада, а вот его товарищ трудоустраиваться не спешил, вел антиобщественный образ жизни, кроме того, нередко проводил время за употреблением спиртного. Товарищ пытался убедить соседа в необходимости наладить жизнь и найти источник законной прибыли, иногда даже брал с собой в подручные, чтобы последний смог заработать «копейку», однако злоумышленник «отблагодарил» его, отобрав жизнь.

В настоящее время подследственный задержан в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Сегодня будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Выездом на место было установлено, что утром, когда работники детского сада вышли на работу, они заметили, что отопление в помещении не работает. Котельная, от которой отапливался садик, находилась на этой же территории. Чтобы выяснить почему не работают батареи, работники садика пошли в котельную, где и нашли труп мужчины. Рядом с телом находился молоток со следами крови. Правоохранители установили личность погибшего – это 57-летний житель Старого Крыма, который работал в котельной. Сейчас устанавливаются причины гибели мужчины и личность преступника.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Проводится следствие.