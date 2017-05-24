Задержан водитель под действием наркотиков

Странное поведение мужчины, который сел за руль и выехал на улицу Мариуполя, заметил прохожий и воспользовался приложением со своего мобильного. В UASC было установлено местонахождение автомобиля, она к тому же нарушила правила дорожного движения, что также зафиксировала «умная» камера. В квадрат ее пребывания выехали патрульные. Нарушитель был направлен на медицинскую экспертизу и привлечен к ответственности.

Прошло чуть больше недели с момента официального запуска бесплатной услуги от полиции Донетчины. В тестовом режиме ее можно было установить уже с апреля, чем первыми воспользовались старшеклассники лицея-школы №48.

В функционал мобильного приложения входит вызов полиции в один клик, родительская забота, проверка авто на угон и тому подобное.

Еще одну функцию, которая называется «Свидетель», вчера испытал житель Мариуполя, чтобы сообщить, что на улицы города выехало «опасное Жигули». Его водитель вел себя, будто принял наркотики. Мужчина заполнил предложенную форму, сфотографировал номер машины и направил информацию в Единый аналитический сервисный центр. Мгновенно данные отобразились на экране дежурного, который вбил номер в «поиск» и отследил передвижение указанного автомобиля. Система спрогнозировала дальнейшее передвижение транспортного средства, что позволило перекрыть путь возможного побега нарушителя и направить в ожидаемую точку его нахождения наряд патрульных.

Стоит отметить, что «умная» система выявила нарушение правил дорожного движения этим авто. Водитель, управляя автомобилем, перестраивался из крайней правой полосы в левую, но во время выполнения маневра с опережением попутного транспортного средства не включил указатель поворот соответствующего направления. Поэтому причин, по которым был остановлен автомобиль полицейскими, оказалось несколько.

Во время разговора правоохранители убедились в том, что 31-летний водитель действительно ведет себя странно, поэтому мужчине было предложено пройти медицинское обследование на содержание наркотиков или алкоголя. Нарушитель согласился.

Сейчас в отношении него составлено постановление по ч.2 ст.122 «Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения» Кодекса Украины об административных правонарушениях, он также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Напомним, что мобильное приложение «Полиция Донетчины» поддерживают все современные мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, как ios, так и android. Для удобства пользователей предусмотрено три версии интерфейса – на украинском, русском и английском языках, а загрузить его в свой гаджет можно уже сейчас из магазина приложений.