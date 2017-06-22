Задержан злоумышленник, который чуть не лишил жизни своего товарища

Конфликт, который закончился тяжелыми последствиями для двух его участников, произошел в Левобережном районе Мариуполя. Потерпевшего с колото-резаным ранением грудной клетки и сердца госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, а подозреваемый в течении суток был задержан.

О том, что 57-летнему мужчине причинено тяжелое проникающее ранение, полицейским стало известно от свидетелей конфликта.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции Левобережья. Медики сообщили правоохранителям, что в момент причинения ранения потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте была собрана необходимая первоначальная информация, которая позволила в дальнейшем задержать подозреваемого.

Было также установлено, что к тяжелым последствиям привела словесная перепалка, которая возникла из-за необдуманного слова.

В настоящее время злоумышленник задержан. Им оказался безработный житель 1965 года рождения, который не имел постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированны по ст.15 ч.2 ч.1 ст.115 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины.