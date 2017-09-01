Задержана банда квалифицированных квартирных воров при попытке бегства

У преступного трио изъяты отмычки и только что похищенное имущество жителей. Уголовное производство, открытое следователями областного главка полиции, находится под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что группировка проникала в чужие помещения путем взлома входной двери, брали все — от бытовой техники до ювелирных украшений. В него входило трое мужчин в возрасте примерно 30 лет.

Вчера после очередного «дела» злоумышленники уже сели в машину, но пути отхода были перекрыты. Изъяты вещественные доказательства и вспомогательные средства.

Начато досудебное расследование по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины.