Задержана разыскиваемая за умышленное убийство, которая 16 лет скрывалась

В 2000 году лишив жизни бабушку, женщина выехала из города и последние 13 лет жила в прифронтовом Мариуполе. Именно здесь она встретила своего мужа и надеялась начать новую жизнь. Однако у преступления нет срока давности — полицейские Центрального отдела полиции задержали разыскиваемую.

В полицию поступило сообщение, что в квартире многоэтажки — ссора. Выехав по указанному адресу, правоохранители установили, что в семье случился конфликт, а громкие выяснения отношений мешали соседям. С установлением личности владельца квартиры проблем не возникло, а вот его гражданская жена растерялась и стала представляться разными именами. Документов при себе у нее не было. Для выяснения анкетных данных ее доставили в местный отдел полиции.

Проверив ее по имеющимся у полицейских базам данных, стало понятно странное поведение задержанной — уже 16 лет ее разыскивают полицейские Хмельницкой области за совершение особо тяжкого преступления. С целью блокирования выезда злоумышленницы за пределы страны в 2009 году она была объявлена ​​в международный розыск.

Женщина сознается, что живет в Мариуполе последние 13 лет, 7 из них она провела в гражданском браке с местным жителем и вместе пара воспитывает ее 13-летнюю дочь. О событиях 2000 года вспоминает неохотно.

В тот день, она вместе с двумя своими знакомыми планировала наживиться на смерти жительницы Хмельницкой области. Вместе они проникли по месту ее жительства, владелицу задушили с помощью провода, но в помещении не нашли ничего ценного. Судом ей не была избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, а потому во время досудебного расследования фигурантка скрылась.

Правоохранители связались с коллегами-инициаторами розыска, и в ближайшее время она будет возвращена на родину для продолжения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.