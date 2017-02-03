Последние новости

Задержана разыскиваемая за умышленное убийство, которая 16 лет скрывалась

Опубликовано 03 Фев 2017

Мариуполь_Разыскиаемая 02.02.17В 2000 году лишив жизни бабушку, женщина выехала из города и последние 13 лет жила в прифронтовом Мариуполе. Именно здесь она встретила своего мужа и надеялась начать новую жизнь. Однако у преступления нет срока давности — полицейские Центрального отдела полиции задержали разыскиваемую.

В полицию поступило сообщение, что в квартире многоэтажки — ссора. Выехав по указанному адресу, правоохранители установили, что в семье случился конфликт, а громкие выяснения отношений мешали соседям. С установлением личности владельца квартиры проблем не возникло, а вот его гражданская жена растерялась и стала представляться разными именами. Документов при себе у нее не было. Для выяснения анкетных данных ее доставили в местный отдел полиции.

Проверив ее по имеющимся у полицейских базам данных, стало понятно странное поведение задержанной — уже 16 лет ее разыскивают полицейские Хмельницкой области за совершение особо тяжкого преступления. С целью блокирования выезда злоумышленницы за пределы страны в 2009 году она была объявлена ​​в международный розыск.

Женщина сознается, что живет в Мариуполе последние 13 лет, 7 из них она провела в гражданском браке с местным жителем и вместе пара воспитывает ее 13-летнюю дочь. О событиях 2000 года вспоминает неохотно.

В тот день, она вместе с двумя своими знакомыми планировала наживиться на смерти жительницы Хмельницкой области. Вместе они проникли по месту ее жительства, владелицу задушили с помощью провода, но в помещении не нашли ничего ценного. Судом ей не была избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, а потому во время досудебного расследования фигурантка скрылась.

Правоохранители связались с коллегами-инициаторами розыска, и в ближайшее время она будет возвращена на родину для продолжения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Похожие сообщения

Мужчина забил своего знакомого до смерти

Опубликовано 04 Фев 2017

Второй раз за сутки Сартана оказалась под огнем

Опубликовано 04 Фев 2017

В Донецкой области двое несовершеннолетних решили покончить с жизнью

Опубликовано 04 Фев 2017

Полицейские изъяли арсенал оружия у мужчины, который открыл стрельбу возле двора соседа

Опубликовано 04 Фев 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-