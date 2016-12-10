Задержана жительница Володарского района, которая обокрала бывшего возлюбленного

Приехав в гости к бывшему парню, девушка похитила его мобильный и банковскую карточку. Использовав чужой номер, злоумышленница сняла со счета деньги. Сейчас она дает показания, телефон изъят.

В полицию с сообщением о том, что стал жертвой кражи, обратился житель Центрального района 1978 года рождения. Оказалось, что к нему в гости приехала экс-возлюбленная, а после ее отъезда исчезли вещи владельца. В течение считанных часов женщина была задержана по месту ее жительства в Володарском районе.

Было установлено, что мобильный телефон понадобился злоумышленнице, чтобы обналичить деньги, которые находились на банковском счете потерпевшего. По номеру телефона она сняла 9 500 гривен, которые потратила на собственные нужды.

Стоит отметить, что заявитель попросил помощи правоохранителей спустя 10 дней после совершения кражи.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование в рамках ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Безработная 28-летняя женщина впервые окажется в зале суда.