Задержаны двое злоумышленников, которые изнасиловали 15-летнюю девушку

Один из них обоснованно подозревается еще и в том, что почти год «нес службу» в незаконном вооруженном формировании так называемой ДНР «Оплот». Сейчас он и его «товарищ» задержаны за изнасилование подростка.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от директора Красновской школы о том, что два парня изнасиловали 15-летнюю школьницу.

Полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, чтобы задержать злоумышленников. Правоохранители установили, что в тот день девушка находилась у подруги в Диановке. Позже к ним приехали знакомые этой девушки. Один из них, 19-летний парень, предложил потерпевшей подвезти ее домой, на что она согласилась.

Но, посадив ее в машину, злоумышленник уехал в другом направлении. Он заставил 15-летнюю девушку зайти в его дом в селе Калиново, где их ждал его 18-летний друг. Ребята начали пить спиртное, а затем совершили противоправные действия по отношению к напуганной школьнице. После потерпевшая нашла силы, чтобы убежать.

Как рассказал начальник уголовного розыска Волновахского отдела полиции Игорь Грачев, одного из насильников — 19-летнего парня — полицейские задержали прямо в доме. Его товарищ убежал. Через несколько часов оперативники установили местонахождение и второго подозреваемого — 18-летнего парня — и задержали его в соседнем селе. Оба местные жители Калиново.

Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Оба задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Но во время следственно-оперативных действий правоохранители установили, что один из них, 19-летний парень, причастен к незаконным вооруженным формированиям. По словам задержанного, за несколько месяцев до начала оккупации Донетчины он учился в училище в Макеевке. С приходом оккупантов, не закончив обучение, он поехал в Донецк к своей девушке. Ее родной брат оказался «заместителем командира» одной из «рот» бандформирования «Оплот». Так началась его «служба» на террористов.

Парню выдали автомат Калашникова, пистолет, патроны к ним, гранату Ф-1, камуфляжную форму «пиксель» российского производства и назначили «заместителем заместителя». Со всем этим он и его «шурин» ездили по блокпостам Горловки, Макеевки, Донецка и проверяли, как «работают» боевики.

Время от времени парень оставался на блокпостах и ​​помогал осуществлять «проверки» — вымогать деньги у людей, которые пересекают блокпост. В день он мог заработать таким образом около 20 000 гривен, которые затем разделял со своим «командиром». Кроме того, у него была и «официальная заработная плата» — 5000 гривен в месяц.

Он также рассказал, что когда начинался бой, он и его «командир» возвращались на блокпост уже на «ЗИЛах» и «Уралах», участвуя в боях против украинских военных.

Примерно через год ему это надоело, и, похитив у «шурина» 20000 гривен, он вернулся домой в Волновахский район. При этом на блокпосту боевиков, где его все знали, сказал, что скоро вернется, поэтому его и пропустили.

Правоохранители проверяют всю полученную информацию и достоверность слов задержанного. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности также за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.