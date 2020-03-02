Загибель двох людей у ДТП

Водій та пасажир автомобілю ВАЗ отримали смертельні травми внаслідок зіткнення з «Фольксваген». Поліцейські розслідують обставини аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 2 березня, близько 23.00 в Лівобережному районі Маріуполя.

Поліцейські встановили, що водій ВАЗу не надав перевагу в русі іномарці, що рухалася по головній дорозі. Сталося зіткнення, в результаті якого ВАЗ вдарило об стовп.

Від отриманих травм 32-річний пасажир автівки загинув на місці, а 39-річний водій помер в лікарні.

Слідчі обласного главку поліції Донецької області розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Повні обставини аварії встановлюються.