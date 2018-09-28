Последние новости

Загибель двох неповнолітніх дівчат

Опубликовано 02 Окт 2018

AWvbK07nЗа попередньою інформацією, дві дівчинки 2002 та 2004 років народження зістрибнули з даху 12-поверхового будинку, залишивши передсмертну записку. На місці працює поліція.

Трагедія сталася о 9.30 в Лівобережному районі. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію.

Загиблим дівчаам було 14 і 16 років. Юля і Катя учениці 9 і 11 класів, хресні сестри. Одна з них жила на Слобідці, друга — на проспекті Перемоги. В кишенях дiвчат былу знайдену записка з текстом: «Похороните нас вместе».

На місці працюють слідчо-оперативна група та керівництво поліції області. Причини, які штовхнули їх на цей крок, та повні обставини смерті встановлюються.

Похожие сообщения

Відкриття пленерної виставки етюдів «Нащадки Куїнджі»

Опубликовано 01 Окт 2018

Озброєний наліт на міні-маркет

Опубликовано 01 Окт 2018

Зловмисник вкрав з камери схову у магазині чуже майно

Опубликовано 28 Сен 2018

67-річна жінка поквиталася за допомогою ножа

Опубликовано 28 Сен 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-