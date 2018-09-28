Загибель двох неповнолітніх дівчат

За попередньою інформацією, дві дівчинки 2002 та 2004 років народження зістрибнули з даху 12-поверхового будинку, залишивши передсмертну записку. На місці працює поліція.

Трагедія сталася о 9.30 в Лівобережному районі. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію.

Загиблим дівчаам було 14 і 16 років. Юля і Катя учениці 9 і 11 класів, хресні сестри. Одна з них жила на Слобідці, друга — на проспекті Перемоги. В кишенях дiвчат былу знайдену записка з текстом: «Похороните нас вместе».

На місці працюють слідчо-оперативна група та керівництво поліції області. Причини, які штовхнули їх на цей крок, та повні обставини смерті встановлюються.