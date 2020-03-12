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Загибель велосипедиста під колесами тягача

Опубликовано 22 Апр 2020

Мариуполь ДТП велосипедист 22.04.20 3Водій тягача з напівпричепом при повороті скоїв наїзд на чоловіка, який їхав на велосипеді. Внаслідок ДТП 32-річний потерпілий загинув на місці. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Аварія сталася вчора, 21 квітня, близько 16.50 на пр. Нікопольському в Кальміуському районі Маріуполя. Тягач під керуванням 39-річного водія збив велосипедиста, що перетинав дорогу. Чоловік отримав смертельні травми.

Постраждалий – маріуполець, житель Кальміуського району, 1987 року народження. Інший учасник ДТП – мешканець Мангушського району, працював водієм вантажних автомобілів.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

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