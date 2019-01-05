Загорнутий у килим понівечений труп жінки був знайдений у каналізаційному люку

Зловмисник завдав 75-річній господарці декілька смертельних ударів ножем. Разом із співмешканкою позбавилися тіла. Наступної доби без докору сумління жінка повідомила поліцію про зникнення пенсіонерки. Наразі підозрюваних затримано, тривають слідчі дії.

До Центрального відділу поліції надійшла заява від місцевої мешканки, яка повідомила про зникнення своєї літньої знайомої. З її слів, господарка напередодні Різдвяних свят пішла по справах та додому так і не повернулася.

Місцеві оперативники спільно зі співробітниками карного розшуку обласного главку поліції розпочали комплекс оперативних заходів з розшуку жінки. 75-річна мешканка вела закритий спосіб життя і майже нікуди не виходила з дому, тому показання її родички викликали сумніви. Маючи на руках крихти інформації, оперативники почали розглядати справу, як кримінальну з ознаками умисного вбивства.

Погодні умови грали не на користь поліцейським – сніг приховав будь-які сліди, розшук можливих свідків теж не дав результатів. Тому основна увага була сконцентрована на свідченнях, які надала невістка потерпілої.

Вже за добу «на руках» поліцейських була зібрана доказова база, яка свідчила про обман заявниці. З’ясувалося, що надана жінкою інформація – ніщо інше, як спроба приховати тяжкий злочин її знайомого.

Поступово злочинний клубок почав розплутуватися, а підозрюваний у вбивстві – затриманий. Ним виявився раніше засуджений 34-річний місцевий мешканець.

Кримінальний проступок був скоєний ввечері. У помешканні вони проживали утрьох – старенька, її знайома та співмешканець останньої. Напередодні між жінками виник побутовий конфлікт, розв’язати який чоловік вирішив за допомогою кухонного ножа. Поки його обраниці не було вдома, зловмисник завдав господарці квартири декілька смертельних ударів. Аби замаскувати сліди вбивства, підозрюваний вмовив співмешканку загорнути тіло у килим та вивезти його з будинку на санчатах.

Труп безвісті відсутньої жінки з численними тілесними ушкодженнями був виявлений у місцевому люку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі на місці злочину продовжують працювати поліцейські.