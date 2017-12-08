7 грудня в Центральній бібліотеці ім. В.Г. Короленка Григорій Курачицькйй – голова правління громадської організації «Приазовська правозахисна група» оголосив про урочисте закриття XIV Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA в місті Маріуполі і прилеглих районах. Головна тема фестивалю 2017 року — «4 градуси. Прощай людина», вона присвячена проблемам зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

У Маріуполі мандрівний фестиваль про права людини проходив вшосте. Традиційно серед майданчиків для показів і обговорень фільмів фестивалю були: кінотеатр «Перемога», школи, вищі і середні навчальні заклади, кіноклуби і креативні простори, бібліотеки, військові частини, а також установи Державної пенітенціарної служби Маріуполя. Фестивальні фільми – це історії успіху простих людей і громадських лідерів, які допомогли героям фільмів захистити свої права.

На фестивалі були представлені кращі фільми як українських, так і зарубіжних режисерів. Серед них: «Укриття» (Україна, 2016 рік) режисера Анастасії Максимчук, «Домашні ігри» (2017, Великобританія, Франція, Україна) режисера Аліси Коваленко, «Моя дочка Нора» (Бельгія Франція, 2016 рік) режисера Ясно Крайновіч та ін .

На думку маріупольського глядача, кращим фільмом мандрівного фестивалю цього року стала документальна кінострічка режисера Елін Йонссон «Боротьба Джамали» (Швеція 2017 рік). Стрічка розповідає про те, як після перемоги української співачки кримськотатарського походження на «Євробаченні 2016» світ більше дізнався про кримських подіях 2014 року.

- Такі фільми дають надію. Сподіваюся, що в такі переломні часи для суспільства, представлені фільми допоможуть молоді змінитися самим і допомогти нашій країні, — сказав на закритті мандрівного фестивалю Docudays UA в Маріуполі Григорій Курачіцкі