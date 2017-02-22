Закрыта подпольная мастерская по ремонту оружия

Искусный охотник и оружейник, житель Кальмиусского района специализировался на ремонте оружия и обустроил для бизнеса свой гараж. Полицейские изъяли как оружие, так и его запчасти, однако работа по указанному производству только начинается: теперь правоохранителям предстоит установить всех «заказчиков», которые обслуживались в «мастерской», проверить надлежащий пакет документов на отремонтированное оружие, а также сверить образцы с имеющимися базами данных МВД.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что ранее судимый за аналогичное преступление житель возобновил свою нелегальную деятельность и вновь принимает заказы на ремонт оружия. Получив разрешение в районном суде, правоохранители пришли по указанному адресу. Во время обыска в гараже, расположенном на территории частного домовладения, полицейские изъяли незарегистрированное охотничье ружье, стволы, замок ружей различных видов, охотничий нож и обрез.

Ни один из перечисленных предметов, кроме обреза, по словам «мастера», ему не принадлежит. Последний же образец мужчина нашел и переделал таким образом, чтобы он служил лишь своеобразным макетом.

Кроме того, в части гаража все указывало на цех. Настоящий токарный станок и различные принадлежности — именно так выглядело рабочее место искусного ремонтника.

В настоящее время со всем изъятым работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.