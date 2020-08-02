Замах на вбивство: чоловік схопив ножа та вдарив опонента

Побачивши конфлікт між співмешканкою та іншим чоловіком зловмисник схопив ножа та вдарив ним опонента. Рятуючи своє життя потерпілий втік та попросив допомоги у перехожих. Оперативники розшукали підозрюваного. За вчинений злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

19 серпня о 07:35 годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа вдарила ножем у горло 25-річного мешканця Кальміуського району.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники Кальміуського відділення поліції разом із Центральним відділом розшукали та допитали свідків, які пояснили, що бачили поблизу місця скоєння злочину невідомих чоловіка та жінку. Поліцейські встановили їх особи та розшукали за місцем мешкання.

Встановлено, що місцевий мешканець 1972 року народження, який вже раніше був засуджений за вчинення злочину проти життя та здоров’я іншої особи, став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та чоловіком 1994 року народження. Не роздумуючи зловмисник схопив ножа та вдарив невідомого у горло.

Аби позбутися знаряддя злочину підозрюваний сховав ножа. Наразі речовий доказ вилучено.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ( Замах на вбивство). Досудове розслідування триває.