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Замінування міської ради у Маріуполі — загрози немає

Опубликовано 23 Сен 2019

Мариуполь минирование 23.09.19 2Анонімне повідомлення про загрозу вибуху надійшло на електронну пошту Центрального відділу поліції сьогодні, близько 10.00. Відправник вказав, що збирається привести в дію вибуховий пристрій. На місці працювала поліція. Небезпечних предметів не виявлено.

Анонім повідомив, що вибуховий пристрій закладений поблизу будівлі Маріупольської міської ради. Де саме – невідомо.

На місці працювали слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, патрульні поліцейські, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Приміщення будівлі та прилеглу територію було оточено та обстежено.

Інформація про загрозу вибуху не підтвердилася. Жодних вибухових пристроїв знайдено не було.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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