Заняття з профілактики самовільного уходу з дому

Інспектори ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції провели профілактичне заняття з учнями та їх батьками. Розповіли, як попередити уходи з дому, забезпечити безпеку неповнолітніх та яку відповідальність несуть батьки за такі випадки.

До учнів 5-го класу загальноосвітньої школи № 45 завітали «дитячі» поліцейські, які провели повчальну бесіду з дітьми та їх батьками.

Нагадаємо, що нещодавно двоє 12-річних учнів школи не повернулися з занять додому. Впродовж декількох годин поліцейські виявили хлопців на дорозі та повернули їх додому. Діти вирішили подорожувати та дійти до бабусі одного з низ. До мандрівки підготувалися – взяли із собою консерви, ніж та інші необхідні речі.

Тому темою лекції стало профілактика самовільного уходу з дому.

Діти дізналися, що покарання у вигляді адміністративного протоколу отримають батьки, а їх візьмуть під контроль співробітники соціальних служб та правоохоронних органів.

Батькам порадили більше уваги приділяти дітям, віддавати у розвиваючі гуртки, займати іграми та спільними заняттями.