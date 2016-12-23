Заработал первый в Украине Единый аналитический сервисный центр

Открыл центр министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Уникальная «умная» система региональной безопасности построена на технологиях «смарт-сити» и помогает контролировать оперативное состояние в области, где ведутся боевые действия, и синхронизировать действия различных служб — полиции, спасателей, медиков, коммунальных служб.

Запуск Единого аналитического сервисного центра (UASC) стал не только очередным этапом возрождения полиции Донецкой области, но и абсолютно новой вехой в развитии систем безопасности в Украине.

Участие в торжественном открытии приняли также народные депутаты Украины Олег Ляшко и Сергей Тарута, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Разработчик программного обеспечения, директор компании «Эверест» Юрий Пастухов рассказал о принципах работы и основных функциях программного обеспечения, которое используется в UASC.

- Таких систем в мире не так много: похожие есть в Лондоне, Дубае, Сингапуре. А теперь такая система есть и в Мариуполе, — подчеркнул он.

Так, «умные» камеры способны распознавать номер, модель, марку транспорта, устанавливать, находится ли он в розыске, кроме того, они могут распознавать лица водителя и пассажиров автомобиля (при условии, если их визуально можно увидеть), выявлять скопления людей, оценивать плотность потока, выявлять нетипичнон движение транспорта или человека. Все это на расстоянии 7-8 метров. В целом комплекс, который используется в UASC, выполняет около 700 функций.

Некоторые возможности такой камеры были продемонстрированы присутствующим сразу на месте.

Так, система увидела, что номер одного из проезжающих автомобилей не совпадает с тем, что должны быть на этой машине. Сразу был подан сигнал тревоги. Данные автоматически передаются в систему «Цунами» (система управления нарядами МВД) и на планшеты нарядов патрульной полиции.

Заместитель начальника управления информационного обеспечения Денис Пефтиев добавил, что кроме розыска автомобиля и распознавания лиц, система реагирует на звуки, например, когда раздается выстрел или взрыв.

Всего в Мариуполе планируется установка 37 таких камер, а по всей области впоследствии — 120 – в таких крупных городах области как Краматорск, Покровск, Бахмут, Славянск.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил важность внедрения такой системы интеллектуального видеонаблюдения в Донецкой области.

- Речь идет о превенции. Город перекрыт интеллектуальными камерами для того, чтобы мы могли пресечь любое нарушение. Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению уровня уличной преступности. Именно Мариуполь, который не в простой ситуации находится, реализовал эту систему. Например, в Киеве, Харькове, Днепропетровске это еще не работает. Там есть свои интеллектуальные системы несколько иного характера. Мы, Национальная полиция, работаем сейчас над тем, чтобы создать единый интеграционный модуль, который будет базироваться на таких наработках. Сегодня, особенно в городах, находящихся недалеко от боевых действий, мы отдаем приоритет безопасности, — подчеркнул министр.

Он также отметил, что все процедуры, которые осуществляются в центре, находятся в поле деятельности действующего законодательства.

Затем к собравшимся обратился мариупольский городской голова Вадим Бойченко, который поблагодарил правоохранителей за внедрение такого уникального проекта, который стал доступен для Мариуполя. Он рассказал, что согласно статистике еще в начале года проблемой номер один для мариупольцев была безопасность.

- Поэтому мы поставили перед собой задачу совместно с Национальной полицией, генералом (Аброськиным - прим.авт) навести порядок в городе. Поэтому Мариуполь поддержал эту инициативу. Мы понимаем, что должны быть такие современные уникальные решения, которые будут прославлять не только город, но и нашу страну. Мы надежно защитим наш город, — отметил Бойченко.

Он подчеркнул, что будет поддерживать правоохранителей и в следующем году. И в подтверждение своих слов передал полицейским 5 новых служебных автомобилей, которые город приобрел на средства, выделенные в рамках программы «Правопорядок».

Инициатор внедрения в регионе такой уникальной системы начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин поблагодарил мариупольского городского голову за поддержку.

Далее гости посетили помещение, где работают операторы колл-центра 102. Сегодня здесь создано 22 рабочих места, что позволяет в полном объеме одновременно принимать все звонки на линию 102. Также, современное оборудование, которое здесь используется, позволяет принимать звонки одновременно и распределять их среди операторов.

По распоряжению главы полиции Донетчины к колл-центру 102 в этом году подключаются все 24 территориальных органа полиции, тогда как ранее он обрабатывал звонки только из Мариуполя, Краматорска, Славянска и Торецка.

- Европейский сервис — первая задача, которую мы выполняли при строительства колл-центра, — отметил Денис Пефтиев.

Всего сейчас здесь по 12-часовым сменам работает более 40 операторов. Среди них — 24-летняя Анастасия, девушка с ограниченными возможности, которая с сегодняшнего дня работает в команде полиции Донетчины. Арсен Аваков поблагодарил девушку за мужество и настойчивость и подарил ей цветы.

Далее гости перешли в актовый зал областного главка, где продолжились торжества с участием руководства Министерства внутренних дел.