Заради грошей та рюкзака чоловік вдарив перехожого сокирою

Подія сталася вчора вранці в Центральному районі міста. Від місцевого мешканця, 1996 року народження, до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа вдарила його по голові сокирою та заволоділа рюкзаком та грошима. Постраждалого з пораненням голови було госпіталізовано.

Не зволікаючи, оперативники разом зі співробітником кінологічної служби почали пошук особи, причетної до злочину, та вже невдовзі завдяки службовому собаці вийшли «на слід» зловмисника. Чотирилапий «поліцейський» також знайшов і викрадені речі, які було вилучено як речові докази.

31-річного зловмисника, вже раніше судимого за вбивство, було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зізнався правоохоронцям, що пішов на злочин, оскільки не мав грошей.

Відомості за фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чч.1, 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) та ч. 4 ст.187 (Розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. На фігуранта злочину очікує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу.