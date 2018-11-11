Заради кишенькових грошей 2 хлопчаків викрали із кладовища металеві конструкції
До Мангушського відділення поліції звернулася мешканка селища Стародубівка та повідомила, що на місцевому цвинтарі пошкоджені пам’ятники над могилами її родичів.
На місце було спрямовано дільничних офіцерів Мангушського відділення поліції. В ході огляду місця злочину поліцейські виявили 2 зруйновані надгробки та відсутність металевих конструкцій.
Поліцейські провели комплекс першочергових розшукових заходів: знайшли свідків та перевірили місця можливого збуту краденого. Протягом кількох годин розшукової роботи правоохоронці встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися двоє приятелів, 16 та 9 років.
Як виявилося, викрадені на кладовищі металеві предмети хлопці здавали у пункт прийому металобрухту та у такий спосіб заробляли собі кишенькові гроші. Речові докази вилучені та будуть повернуті власниці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі строком до 3 років.