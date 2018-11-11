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Заради розваг хлопцi кидали каміння у проїжджаючі автомобілі

Опубликовано 12 Ноя 2018

стеклоавто20-річний хлопець побачив, як підлітки кидають каміння у проїжджаючі автомобілі. Небайдужий чоловік зупинив 2 хуліганів і тримав до приїзду поліції. Прибувши на місце, поліцейські розшукали третього учасника правопорушення.

На лінію 102 зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що затримав двох молодиків, які кидали каміння у транспорт. На місце були спрямовані дільничні офіцери та слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції. Поліцейські опитали чоловіка, ймовірних правопорушників  та інших свідків події.

Як виявилося, школярі, 13 та 14  років розбили скло у 2 трамваях та продовжили кидати каміння в автомобілі, які проїжджали повз. Також виявилося, що з ними був їх 16-річний приятель, який встиг втекти. Поліцейські знайшли третього порушника. Зі слів підлітків, у такий спосіб вони розважалися.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене групою осіб).

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