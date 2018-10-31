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Заради розваг та «модного» одягу хлопець викрадав майно з торгівельних точок

Опубликовано 31 Окт 2018

наручникЗаради розваг та «модного» одягу неповнолітній протягом місяця викрадав цінне майно з 4 торгівельних точок. Наразі затриманий перевіряється на причетність до інших аналогічних злочинів.

До чергової частини Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від патрульних поліцейських, які повідомили, що затримали ймовірного крадія. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу.

Поліцейські доставили  підозрюваного до відділення поліції, аби встановити всі обставини події. Ним виявився неповнолітній  2004 року народження. Як виявилося, хлопець розбив вікно торгівельного павільйону та вкрав з нього цінне майно. Невдовзі розшуковці встановили, що хлопець причетний ще до 4 аналогічних крадіжок.

Юнак зламував двері або  пошкоджував  вікна у кіосках  та забирав звідти гроші або цінні речі. Наразі проходить перевірка щодо причетності неповнолітнього до скоєння інших аналогічних злочинів. Зі слів затриманого, крадіжками заробляв на розваги та покупку дорогого одягу. Хлопець вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

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