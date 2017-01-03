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Заседание клуба «Юный эрудит» в «Индии»

Опубликовано 04 Янв 2017

20161230_130355В морозные зимние дни, когда вся земля покрыта толстым слоем снега, иногда хочется оказаться где-нибудь далеко-далеко в жарких странах, на берегу теплого моря… Поэтому ребята из клуба «Юный эрудит» детской библиотеки им. Т.Г. Шевченко решили совершить виртуальное путешествие в солнечную Индию.

Путешествие получилось незабываемым. Юные эрудиты побывали на берегах священной реки Ганг, а также в золотом храме сикхов и знаменитом мавзолее Тадж-Махал, познакомились с национальными и священными животными Индии, приняли участие в фестивале слонов, узнали много интересного о растительном мире индийских джунглей, о национальной одежде индусов, об истории возникновения шахмат и об удивительных способностях йогов и факиров.

Ребята приняли участие в интерактивной викторине по повести-сказке Р. Киплинга «Маугли», разгадали кроссворд, выпустили красочную стенгазету, и после этого довольные и счастливые вернулись в родную библиотеку к новогодней елочке потому, что как бы прекрасна ни была сказочная Индия, в гостях хорошо, а дома лучше!

Карина Вечерковская

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