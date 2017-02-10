Защита читательского формуляра

Ученые люди защищают докторские и кандидатские диссертации, а в детской библиотеке им. В.З. Нестайко свой читательский формуляр защищала Катя Франчук.

Катюша на протяжении 10 лет является постоянным читателем библиотеки. Еще трехлетней малышкой ее привел брат первый раз в дом, где живут волшебные и интересные книги, и до сих пор общение Катюши с книгой продолжается. В младшем возрасте она читала сказки, книги о животных. Девочка взрослела, начала нравится другая литература – ее внимание начали привлекать детективы, фантастика. Библиотекари помогали юной читательнице выбирать самые интересные книги — составляли списки индивидуального чтения по интересу.

В семье Кати все любят читать, почетное место занимает домашняя библиотека, гордость которой — собрание сочинений Д. Лондона. Брат читает фантастику, мама детективы, папа техническую литературу.

Катя поделилась с друзьями, учащимися 7-В класса ОШ № 5, интересными эпизодами, моментами из наиболее понравившихся книг. Настольной книгой девочки является домашняя книга Р. Шекли «Лавка старинной диковины», подаренная ей братом. Ребята задавали вопросы Катюше:

-Почему понравилась книга Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту?»

-Что обозначает число 451 градус?

-К какому герою антипатия по книге К. Льюса «Нарнии».

На эти и другие вопросы она дала исчерпывающие и интересные ответы. Ребята не только задавали вопросы, но и принимали участие в литературной викторине по сказочной повести Р. Далла «Чарли и шоколадная фабрика».

У Кати много увлечений — она вяжет, вышивает, делает поделки из соленого теста, пенопласта, изготавливает кукол-мотанок. Вместе с мамой делает деревья из бисера, шьет мягкие игрушки, занимается дизайном одежды для любимой куклы. Интересы Катюши – разносторонние. Об этом говорят похвальные грамоты за успехи и достижения в учебе, сертификаты за активное участие и призовые места в конкурсах юных историков, в международных природоведческих интерактивных конкурсах «Колосок»-2016г., диплом за активное участие малой академии наук в номинации «Математика», благодарственное письмо за активное участие в жизни и деятельности ДЮК «Восход», сертификат курсов мастер-класса «Начинающий шоколатье», диплом за участие и призовое место по бальным танцам «Аллегро». Катюша занимается в музыкальной школе по классу фортепиано. В ее исполнении читатели библиотеки прослушали украинскую народную песню «Десь тут була Подоляночка».

Мальчишки и девчонки с огромным удовольствием знакомились с книжной выставкой «Я прочитала, а вы?», рассматривали работы, изготовленные умелыми ручками Катюши Франчук.

Завершилось мероприятие игрой-микрофон «Что нового и необычного я узнал об однокласснице». «Для меня Катя – это открытие. Удивлена, что все увлечения ей не надоедают, что поддерживает традиции своих родителей», «Узнал ее как рукодельницу», «Мы с Катей очень похожи, удивило большое количество грамот», — говорили ее друзья.

Лариса Васильева