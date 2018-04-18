Тема чергового засідання Кіноклубу DocudaysUA«До істини та свідомості» при Маріупольській міській історичній бібліотеці ім. М. Грушевського – людська гідність, як джерело прав людини. Для дискусії був обраний документальний фільм «Нові герої».

Нові герої – це три документальних фільми-портрети звичайних українців. У кожного з них своя історія, проте є й спільне – їхня боротьба з несправедливістю. Пересічна людина часто ізольована від інформації про наявні правові можливості, що можуть допомогти їй покращити умови свого життя – започаткувати бізнес, сприяти об’єднанню громади у захисті комунальної власності, а також їхніх прав та інтересів. Ці три розповіді про те, що перемогти несправедливість – можливо, якщо докласти зусиль, не боятися та не ламатися під тиском обставин. Про те, як звичайні люди з глибинок Сходу та Півдня України не дозволили системі загнати себе у безвихідь.

По закінченню перегляду присутні розповідали про власне розуміння цього вкрай важливого для розуміння філософських засад концепції прав людини поняття, як людська гідність, розмірковували, чому більшість людей бояться боротися за свої права та чи потрібно їх все ж таки відстоювати.

Зрештою, присутні зійшлися на думці, що свої права захищати необхідно, адже коли ми постійно замовчуємо, то погоджуємося зі зневагою з боку інших. А психолог Кіноклубу дала декілька порад, які допоможуть навчитися тому, як настояти на своєму і як вести боротьбу за свою позицію.