В Маріупольській міській історичній бібліотеці ім. М. Грушевського відбулось чергове засідання Психологічного клубу «О любви серьезно и не очень».

Засідання розпочалось з історично-розважальної довідки «Все начинается с любви», про День Святого Валентина, його традиції.

В Америці і Європі це свято відзначають давно. Вперше стали відзначати День Святого Валентина приблизно з XV століття.А до нас воно прийшло нещодавно. І дуже добре прижилося в нашій країні.

Виникнення Дня всіх закоханих пов’язують з романтичною історією. У III ст. нашої ери в римському місті Терни жив священик Валентин. Для збереження військового духу імператор Клавдій видав указ, що забороняв легіонерам одружуватися.Молодий священик Валентин, не боячись імператорського гніву, продовжував таємно вінчати закоханих легіонерів.

Дізнавшись про «незаконні одруження», імператор звелів ув’язнити священика,а потім стратити.

У в’язниці Валентин закохався в сліпу дочку тюремника і зцілив її. У ніч перед стратою він послав дівчині прощальну записку з короткою фразою «від Валентина». Звідси — і листівки «валентинки».

Продовжив засідання керівник клубу Павло Кавчук, який розчулив всіх прощальною листівкою Габрієля Гарсія Маркеса та розсмішив жартівливими віршами і афоризмами. Учасники клубу відчули полегшення після практичної вправи «Чуттєва музика».

Відвідувачі уважно слухали мудрі притчі і вели дискусії. Кожний присутній висловився на тему кохання, пригадав свої перші симпатії