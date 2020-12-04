Последние новости

Затримали чоловіка, який захопив трьох заручників у відділенні банку

Опубликовано 10 Дек 2020

Мариуполь захполення заручників затримали 10.20.20 2Зловмисник із ножем та невідомим предметом в руках погрожував підірвати банківське відділення. Нападник взяв у заручники трьох працівниць і вимагав прибуття керівництва поліції. У результаті спецоперації поліцейські обеззброїли та затримали чоловіка. Заручниць звільнено, ніхто не постраждав.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про напад на філіал банку по вул. Лепорського в Лівобережному районі Маріуполя та захоплення заручників. Зловмисник зайшов до відділення з коробкою з дротами, в якій, за його словами, знаходився вибуховий пристрій. Чоловік зачинив трьох працівниць у кімнаті та погрожував підірвати всіх, якщо не буде виконано його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.

На місце протягом п’яти хвилин прибула поліція на чолі з начальником обласного главку Миколою Семенишиним, а також рятувальники та інші екстрені служби. У ході розгорнутої спецоперації було організовано роботу слідчо-оперативних груп, перемовників, спецпризначенців КОРДу, роти поліції особливого призначення, вибухотехніків і кінологів.

Переговори із чоловіком розпочали начальник Лівобережного відділення поліції Іван Шкуропацький та командир КОРДу з позивним Майор, які прибули на місце одними з перших. Поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак захоплювач не погодився і поводив себе агресивно. Фігурант висунув нові вимоги: зателефонувати до Торецька, де він мешкав раніше. Відтак, було прийнято рішення затримувати його.

У результаті операції нападника було знешкоджено і затримано. Ним виявився 30-річний житель міста Торецьк. Заручниць звільнено. Ніж та підозрілий предмет вилучено. Коробку перевірили вибухотехніки: небезпечних предметів не виявлено.

Затриманому інкримінують ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників). Тривають слідчі дії.

Похожие сообщения

Поліція встановлює обставини ДТП, у якій травмувалася дитина

Опубликовано 10 Дек 2020

Маріупольці зможуть почути реальні історії жертв насилля

Опубликовано 07 Дек 2020

Допоможіть встановити особу підозрюваного

Опубликовано 07 Дек 2020

Маріупольський боксер здобув «срібло» на чемпіонаті Європи

Опубликовано 04 Дек 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-