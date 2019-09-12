Затримали чоловіка, який займався збутом наркотиків

Оперативники Центрального відділу поліції за допомоги спецпризначенців КОРДу затримали маріупольця, який збував місцевим мешканцям метадон.

Поліцейські встановили, що мешканець Центрального району міста, 1985 року народження організував на території Маріуполя збут наркотичного засобу.

Один згорток метадону зловмисник збував за 750 гривень. Торговець передавав товар наркозалежним з рук у руки та лише перевіреним покупцям.

Дилер був затриманий під час реалізації фінального етапу оперативних заходів, коли оперативники вже задокументували протиправну діяльність чоловіка.

Під час обшуку у зловмисника було вилучено гроші, отримані від продажу наркотичного засобу.

Маріупольця було затримано в порядку статті 208 кримінального-процесуального кодексу України.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 10-ти років позбавлення волі.