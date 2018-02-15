Затримали крадія металобрухту

Поки господаря будинку не було вдома, зловмисник вирішив вкрасти з його подвір’я усі металеві речі. «По гарячих слідах» співробітники поліції затримали чоловіка.

На лінію «102» зателефонував 48-річний мешканець міста і повідомив, що з його подвір’я невідомий намагається викрасти металобрухт. На адресу негайно виїхали співробітники превентивної діяльності Центрального відділу поліції. Поліцейські провели ряд оперативно-профілактичних заходів та «по гарячих слідах» затримали зловмисника.

Ним виявився 33-річний чоловік, який наразі не має постійного місця роботи, а раніше засуджений за наркозлочини. Зловмисник не встиг довести крадіжку до кінця, адже його помітив сусід постраждалого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.