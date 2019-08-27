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Затримали квартирного злодія при спробі втечі

Опубликовано 27 Авг 2019

GSO_01Прибувши до квартири, де спрацювала сигналізація, група реагування застала зловмисника на виході з під’їзду. Він почав тікати, але був затриманий. Неподалік поліцейські знайшли награбоване – золоті вироби, а також ліхтарик, марлеву маску та рукавички – атрибути викрадача. Як виявилося, підозрюваний встиг обікрасти не одну квартиру. 

Сигнал про проникнення до квартири, яка перебувала під охороною поліції, пролунав о 4 ранку. На місце оперативно прибула група реагування.

У цей час з під’їзду виходили двоє чоловіків. Побачивши поліцейських, вони кинулися тікати. Одного з втікачів правоохоронці наздогнали та затримали.

Було встановлено факт проникнення у квартиру та пропажу цінних речей. Однак при собі у зловмисника речових доказів не було.

Поліцейські обстежили прилеглу до будинку територію та виявили пакунок з викраденими коштовностями та предмети, які використовували «домушники» під час крадіжки.

З’ясувалося, що пограбована ще одна сусідня квартира.

Затриманий доставлений до Приморського відділення поліції Маріуполя. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводиться за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).

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