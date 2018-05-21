Затримали зловмисника, який грабував школярів

Чоловік вибирав жертву серед неповнолітніх у безлюдному місці. Діти поверталися зі школи додому, коли зловмисник підбігав та виривав з їх рук мобільні.

До Центрального відділу поліції звернулася мати 10-річного хлопця та повідомила, що у її сина невідомий вирвав з рук телефон та втік.

Переляканий хлопець зміг запам’ятати та надав прикмети зловмисника поліцейським, але їх було недостатньо, тому першочергові спецзаходи не дали результатів.

Наступного дня у тому ж районі без телефона залишився ще один 9-річний школяр. На цей раз неповнолітній до дрібниць запам’ятав зухвалого чоловіка та надав точні дані оперативникам.

Розшуковці зібрали свідчення обох потерпілих та встановили, що напади скоював один і той же чоловік.

Поліцейські опитали ймовірних свідків, опрацювали територію, перевірили місця ймовірного збуту телефонів та встановили громадянина, який підлягав під опис.

Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Зловмисник був затриманий в під’їзді свого будинку, крім того при собі мав шприц з наркотичною речовиною, який виявили та вилучили поліцейські.

Награбовані речі було вилучено та після проведення слідчих дій будуть повернені власникам.

Щодо зловмисника було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж) та за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).