Затримали зловмисника, який підпалив кіоск з жінкою всередині

Чоловік кинув у кіоск горючу суміш, внаслідок чого продавчиня отримала численні опіки. Поліцейські встановили та затримали зловмисника протягом доби. Причиною злочину виявився особистий конфлікт.

На лінію «102» від співробітників ДСНС надійшло повідомлення про загоряння кіоску. На місце виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції.

Пожежу було локалізовано. Внаслідок займання постраждала 42-річна продавець кіоску, яку було госпіталізовано до місцевої лікарні з термічними опіками та травматичним шоком 1 ступеню.

Поліцейські з’ясували, що у жінки зі знайомим виник конфлікт, тому чоловік вирішив помститися, кинувши у відкрите вікно кіоску горючу суміш.

Розшуковці викрили та затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.