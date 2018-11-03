Затримали зловмисника, який спеціалізувався на крадіжках з авто

Підозрюваний був викритий співробітниками карного розшуку в ході оперативно-профілактичної операції «Автомобіль», спрямованої на встановлення осіб, які викрадають чужі автівки або майно з них.

До поліції звернувся 42-річний маріуполець, який повідомив, що з його автомобіля вкрали акумулятор та магнітолу. Матеріальний збиток склав 2,5 тисяч гривень. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції.

Поліцейські обстежили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків події та перевірили місця можливого збуту викраденого. Однак зловмисник вживав заходів конспірації, тому знадобилося кілька місяців оперативної роботи, щоб зібрати беззаперечні докази його протиправної діяльності.

Розшуковці встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, який раніше вже був засуджений за скоєння злочинів майнового характеру. Як виявилося, чоловік обирав автомобільні стоянки, які були без охорони та, орудуючи викруткою, відкривав чужі авто. Забравши цінне майно, викрадач збував його своїм знайомим.

Наразі поліцейські встановлюють причетність чоловіка до інших злочинів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.