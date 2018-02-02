Затримали зловмисницю, яка викрала у літньої жінки пенсію за 5 років

На вулиці старенька звернулась по допомогу зняти гроші у банкоматі до перехожої, але назад свою банківську картку не отримала. «Помічниця» обікрала пенсіонерку на 74 тисячі гривень. Незважаючи на те, що потерпіла звернулася до поліції лише через місяць, поліцейські впродовж декількох днів з моменту заяви відшукали зловмисницю.

За допомогою до співробітників Лівобережного відділення поліції звернулась 77-річна жінка, яка повідомила, що в неї викрали банківську картку.

Поліцейські з’ясували, що пенсіонерка не знімала з картки гроші впродовж 5 років, за цей час на рахунку накопичилась чималенька сума у розмірі 74 тисяч гривень.

Напередодні новорічних свят жінці необхідно було зняти 100 гривень, але користуватись банкоматом вона не вміла, тому попросила допомоги у перехожої.

Невідома допомогла старенькій, але побачивши залишок на рахунку, спокусилась грошима. Скористалась довірливою пенсіонерки, забалакала її та не віддала картку.

Тільки після свят заявниця виявила крадіжку.

Співробітники поліції провели ряд слідчо-оперативних дій: перевірили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків і мешканців прилеглих будинків.

Впродовж декількох днів поліцейські відшукали та затримали зловмисницю. Нею виявилась 43-річна місцева мешканка. Ані жінка, ані її чоловік не працюють, і жодного джерела заробітку не мають.

Правоохоронці з’ясували, що за 4 дні жінка зняла усі гроші з картки та витратила їх на покупку побутової техніки та на інші потреби.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.