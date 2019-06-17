Затримано чоловіка, який підозрюється у скоєнні 10 крадіжок

Протягом кількох місяців маріуполець обкрадав дачні ділянки місцевих мешканців. Правоохоронці затримали його під час вчинення чергового злочину.

Із повідомленням про незнайомця, який проник до території чужого двору, до поліції звернулися обачливі сусіди.

Дізнавшись адресу, на місце прибули оперативники Центрального відділу поліції. Правоохоронці застали на території чужого дачного будинку невідомого чоловіка, який вже збирався тікати із краденим майном. Підозрюваним виявився маріуполець, 1982 року народження.

Як виявилось, протягом кількох останніх місяців чоловік промишляв крадіжками майна з чужих дачних будинків. Наразі підозрюваний зізнався скоєнні ряду крадіжок та перевіряється поліцейськими на причетність до інших.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.