Последние новости

Затримано чоловіка, який підозрюється у скоєнні 10 крадіжок

Опубликовано 17 Июн 2019

наручникПротягом кількох місяців маріуполець обкрадав дачні ділянки місцевих мешканців. Правоохоронці затримали його під час вчинення чергового злочину.

Із повідомленням про незнайомця, який проник до території чужого двору, до поліції звернулися обачливі сусіди.

Дізнавшись адресу, на місце прибули оперативники Центрального відділу поліції. Правоохоронці застали на території чужого дачного будинку невідомого чоловіка, який вже збирався тікати із краденим майном. Підозрюваним виявився маріуполець, 1982 року народження.

Як виявилось, протягом кількох останніх місяців чоловік промишляв крадіжками майна з чужих дачних будинків.  Наразі підозрюваний зізнався скоєнні ряду крадіжок та перевіряється поліцейськими на причетність до інших.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185   «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.

Похожие сообщения

Лучшим спортсменом месяца мая стал каратист

Опубликовано 19 Июн 2019

Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві маріупольчанки

Опубликовано 19 Июн 2019

Неповнолітня втекла з дому аби відсвяткувати своє 15-річчя

Опубликовано 19 Июн 2019

Хлопчик заблукав на масовому заході

Опубликовано 17 Июн 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-