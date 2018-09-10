Затримано чоловіка, який вдарив сусіда ножем

До таких наслідків призвів звичайний побутовий конфлікт, який виник під час спільного вживання алкогольних напоїв. Зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вчора, 9 вересня, до чергової частини Центрального відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлений 51-річний місцевий мешканець із ножовим пораненням та іншими тілесними ушкодженнями.

На місце події виїхали співробітники карного розшуку та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що поранення потерпілому завдав його 41-річний сусід.

Обставини виявилися досить банальними: під час розпиття спиртних напоїв між товаришами виникла сварка, потім бійка. Крапку було вирішено поставити з використанням підручних засобів. Найближчим з них виявився ніж.

Наразі потерпілий знаходиться у лікарні в тяжкому стані.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.