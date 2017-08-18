Затримано інтернет-шахрая, що «розводив» українців за схемою, на яку майже натрапив сам

Близько 50 потерпілих за 6 місяців – маріуполець запустив шахрайську схему, яку мало не використали колись на ньому. Цікавився виставленим на інтернет-сайті товаром, домовлявся про переказ коштів, а далі маніпулював діями продавців, аж поки їхні гроші не опинялися на його картці. Правоохоронці затримали зловмисника за зберігання наркотиків, проте в процесі роботи зі встановлення та перевірки його особи «сплили» й нові цікаві факти в його біографії.

Деякий час тому підслідний двічі мало не потрапив на гачок аферистів. В останній раз, зрозумівши, що має справу з шахраєм, записав розмову на диктофон – про всяк випадок.

На початку 2017 року і настав той самий «випадок». Використовуючи диктофонний запис, як інструкцію, спробував обдурити і зрозумів, що може заробляти непагані «преміальні» (офіційно чоловік був працевлаштований).

Регулярно сідав за комп’ютер та переглядав оголошення на популярному інтернет-сайті. Перевагу надавав лише «новачкам», старі продавці були обізнані у більшості шахрайських схем. Більш того, обирав представників усіх регіонів, окрім Донецької та Луганської областей – в цілях конспірації.

«Представлявся представником інтернет-магазину, дізнавався все про товар, потім казав, що покажу його фото замовнику. Хвилин за 20 я перетелефоновував та підтверджував замовлення. Брав розрахунковий рахунок, на який необхідно було сплатити необхідну суму, а потім говорив, що переказ буде йти від 3 до 7 днів плюс оподаткування. Потрібна картка будь-якого банку. Коли ж картка була, я направляв людину на банкомат нібито для отримання переказу», — розповідає затриманий.

А далі – зловмисник керував діями потерпілих дистанційно за допомогою обрання певних функцій на банкоматі та спрямовував грошовий потік на свій мобільний. Після цього, за допомогою «мобільних грошей» клав на розрахунковий рахунок.

У цій відточеній махінації було лише одне «але» — на суму, яку можна було переводити в такий спосіб, стояв фіксований ліміт – від 300 до 991 гривні.

Шахрай зізнається, що за час «роботи» встиг змінити до 15 сім-карток, бо люди час від часу скаржилися на його дії в коментарях під оголошеннями.

Спочатку 32-річний зловмисник потрапив в поле зору розшуковців, які відпрацьовували територію Маріуполя, за зберігання наркотичних речовин. Його було доправлено до поліції для встановлення особи та перевірки за наявними базами МВС. Під час роботи була виявлена його причетність до численних фактів шахрайств по всій Україні.

«На теперішній час тривають слідчі дії. У шахрая вилучено мобільний телефон, сім-картки, 2 банківські картки. Зараз будуть проводитися усі необхідні заходи, будуть отримуватися ухвали суду на доступ до банківської таємниці, на доступ до трафіків з’єднань мобільних операторів, щоб можна було більш точно встановити деталі вчинення злочинів», — коментує Дмитро Ногін, начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області.

Вказані факти попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Майор Ногін зазначає, що в таких видах шахрайств дуже складна система доказування. Усі операції, що відбуваються, проходять або у банкоматах, або через електронні платіжні системи, або у будь-який інший безготівковий спосіб, при якому відсутня передача з рук в руки. Це означає, що потерпілий навіть не уявляє, як може виглядати злочинець. Все, що є у нього, це номер телефону, який аферисти часто змінюють. Тобто, початкова доказова база у правоохоронців – нульова.

Поліція Донеччини вкотре нагадує, що покупки слід здійснювати у магазинах або, у крайніх випадках, у продавців, що зарекомендували себе, як відповідальні та добросовісні. Якщо все ж таки ви потрапили в тенета шахраїв, не гайте часу, а відразу набирайте 102.