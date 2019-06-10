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Затримано наркозбувальника із «товаром» на суму понад 120 тисяч гривень

Опубликовано 13 Июн 2019

42 VyQjX6kkАмфетамін 34-річний мешканець отримував через інтернет, а потім збував населенню методом закладок або з рук в руки. Задокументовано злочин зусиллями співробітників управління стратегічних розслідувань та слідчих обласного главку поліції.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що мешканець міста Маріуполь займається збутом, перевезенням та зберіганням психотропної речовини – амфетаміну. Товар замовляє через мережу Інтернет та реалізовує пересічним громадянам як при особистих зустрічах, так і через так звані закладки. Правопорушник зазвичай розфасовував амфетамін на «дози» від 0,25 до 20 грамів кожна.

Під час перевірки данихрозшуковці та слідчі провели невідкладний обшук автомобіля, на якому пересувався зловмисник.Було вилучено близько 200 г. білої речовини, яку негайно спрямували на експертне дослідження.

Попередньо факт кваліфіковано за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України, а після отриманих результатів експертизи буде надана точна правова кваліфікація діям зловмисника, а вказаний факт перекваліфікований на ч. 3 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»Кримінального кодексу України.

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