Затримано підозрюваного у підпалі автомобіля

Встановлено, що в такий спосіб 28-річний чоловік вирішив помститися своїй екс-коханій за розлуку.

На лінію «102» зателефонувала 26-річна місцева мешканка та повідомила, що підпалили її автомобіль.

На місце виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Пожежу було локалізовано. Жертвам серед населення вдалося запобігти. Поліцейські вилучили речові докази та встановили свідків події.

Протягом кількох годин розшуковці викрили та затримали особу, причетну до знищення чужого майна. Ним виявився 28-річний колишній співмешканець заявниці.

Зі слів зловмисника, підпалив автомобіль через розлуку із дівчиною.

За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.